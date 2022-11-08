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Осторожно! Завтра Украину накроют сильные туманы

Фото: завтра Украину накроют сильные туманы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 9 ноября, синоптики в Украине прогнозируют сильные туманы. Ожидается, что видимость будет не больше 500 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Ночью и утром 9 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности желтый", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, густой туман в Киеве наблюдается с субботы, 5 ноября.

Также синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на ближайшие дни.

Напомним, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров.

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