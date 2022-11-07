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В Украине снова потеплеет. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни

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Украина, Понедельник 07 ноября 2022 16:05
В Украине снова потеплеет. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни Фото: синотики дали прогноз погоди на 8-10 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра стоит ждать местами дожди и туманы, но уже в среду-четверг в Украину вернется тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз в Facebook синоптика Наталки Диденко.

Погода завтра в Киеве и в Украине

Небольшие дожди пройдут в западных областях и на севере. На остальной территории - максимум туманы.

Температура воздуха самой низкой остается в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской - днем ​​+5...+9 градусов, в западных областях ожидается +10...+14 градусов.

"На остальной территории Украины завтра днем ​​столбики термометров будут бродить между +9...+13 градусов", - рассказала синоптик.

В Киеве 8 ноября - небольшой дождь, ночью +5...+7 градусов, днем ​​около +10 градусов.

Погода в среду-четверг в Киеве и в Украине

9-10 ноября предполагается хорошая погода - без дождей и тепло, до +10..+13 градусов.

"Первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину со следующей недели", - добавила Диденко.

Как сообщалось, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достигает более трех метров.

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