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Киев накрыло туманом: синоптики рассказали, сколько он продержится

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Киев, Суббота 05 ноября 2022 12:05
Киев накрыло туманом: синоптики рассказали, сколько он продержится Фото: Киев утром накрыл густой туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Киев сегодня, 5 ноября, утром накрыл густой туман. Синоптики прогнозируют, что он продлится до конца дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Киеве утром 5 ноября до конца дня удержится туман, видимость 200-500 м", - предупредили в сообщении.

Вместе с тем синоптики объявили 1 уровень опасности, желтый.

В свою очередь КГГА обнародовала рекомендации специалистам при управлении автомобилем в тумане. Необходимо следовать таким советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Погода в Украине

Напомним, сегодня в Украине прогнозируется небольшие осадки местами на востоке. При этом в центральных и восточных областях ночью и утром местами туман. На остальной территории будет облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем в среднем покажут +7+12 градусов, в северо-восточных областях лишь +3+8 градусов.

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