Осторожно и хитро. Украинцам объяснили, как себя вести при передвижении оккупированными территориями

Многие украинцы сейчас вынуждены находятся в оккупации на захваченных Россией территориях. Поэтому следует помнить об определенных правилах, для того, чтобы не подвергать себя опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По возможности украинцам советуют избегать контактов с оккупантами. Если все же пришлось вступить с ними в контакт, то действовать необходимо осторожно, хитро или даже коварно.

"Избегай боя, который мог бы поставить под угрозу жизнь твоей формации.

Никогда не выступай против значительных сил врага и не принимай открытого сражения.

Засада и неожиданный скоротечный налет – это главные твои виды борьбы.

Конспирация является важной составляющей твоей безопасности", – пишет ЦНС.

Следует обращать на время, при необходимости - дождаться соответствующего момента, чтобы неожиданно нанести удар по оккупантам. Врага не следует недооценивать. Бездумная храбрость ничего не стоит: она приносит плоды только в сочетании с разумом. Всегда необходимо определять уровень опасности ситуации.

Если все же приходится столкнуться с российскими военными - ни в коем случае не ввязывайся в бой. Следует ограничиться сдерживающим стилем боя и при первой возможности оторваться от противника.

"Если тебя окружили, то не пытайся сразу же прорываться с кольца, ведь сейчас на тебя "охотятся" пока физически и морально свежие вражеские военные подразделения. Со временем противник потеряет бдительность и охладеет. Тогда его солдаты, вероятнее всего, пройдут труднодоступные и непроходимые части" местности – в отличие от начальной фазы окружения», – объясняют в Сопротивлении.

Удачно выйдя из кольца, без остановок необходимо отойти подальше от места боя. Завершив операцию, обязательно смени местность.

Оккупанты охотятся на украинское движение сопротивления

Заметим, что в рамках обрушения и попыток захватчиков создать вполне лояльное оккупации общество, россияне охотятся на украинское движение сопротивления, прибегая к различным инструментам влияния на гражданское население.

Да, захватчики обходят детские спортивные секции на оккупированной части Украины. В ходе таких визитов т.н. Следственный комитет проводит допросы среди украинских детей.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".

Недавно мы сообщали о том, что РФ отправила на оккупированную часть Херсонской области новую группу сотрудников ФСБ для поиска украинских партизан.

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