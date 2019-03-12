Об'єднатися в одну державу хочуть вчетверо менше українців, ніж жителів Росії

Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні ідея об'єднання знаходить підтримку 4% респондентів

У лютому 2019 року вважали, що Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу 4% українців і 17% жителів Росії. Про це свідчать дані опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) і російського "Левада-центру".

Яких відносин з Росією хочуть в Україні?

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За даними опитувань, 39% українців і 25% громадян РФ підтримують візовий режим, тобто вважають, що відносини між країнами мають бути такими самими, як з іншими державами - з закритими кордонами, візами, митницями.

Водночас 48% українців і 52% жителів Росії вважають, що країни мають бути незалежними, але дружніми державами - з відкритими кордонами, без віз та митниць.

КМІС провів власне опитування з 8 по 20 лютого 2019 року серед 2042 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не більше 3,3%.

"Левада-центр" проводив опитування 15-20 лютого 2019 року серед 1600 жителів Росії. Статистична похибка не більше 3,4%.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, проведеного в серпні 2018 року, українці очікують звільнення окупованого Криму після зміни влади в Москві.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.