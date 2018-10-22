Українці очікують звільнення Криму після зміни влади в Москві, - опитування

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У порівнянні з 2016 роком українці більше вірять у падіння режиму Путіна

У серпні 2018 року 48% українців вважали повернення Криму під контроль України реальним, а 36%- не вірили у таку можливість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Водночас лише 5% вважають, що таке повернення можливе у найближчій перспективі (у травні 2016 року таких оптимістів було 22%).

Серед чинників, які сприятимуть поверненню українського контролю над Кримом, респонденти, які вважають повернення Криму реальним, найчастіше згадували зміну влади в Росії (39%), посилення санкційного тиску на Росію (32%) та зростання рівня життя в самій Україні (31%).

Як зазначають соціологи, така трійка чинників залишилася незмінною порівняно з травнем 2016 рому, лише дещо зросли сподівання на зміну влади в Росії та трохи зменшилися сподівання на вплив зростання добробуту в Україні.

Силовий варіант повернення Криму підтримують лише 10% населення, причому ця частка трохи скоротилася (з 14%) порівняно з травнем 2016 роком.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно Центром Разумкова з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування фінансується за проектом МАТРА посольства Нідерландів. Дослідження представлене в рамках проекту "Програма сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, переважна більшість (69%) населення України вважає, що Крим має й надалі залишатися частиною України, і цей відсоток є незмінним порівняно з травнем 2016 роком.

Відзначимо, що за даними опитування КМІС і "Левада-центру", у вересні 2018 року об'єднатися в одну країну хотіли б 4% українців і 16% мешканців Росії. Порівняно з лютим 2018 року підтримка об'єднання серед українців не змінилася, серед жителів Росії зросла з 10% до 16%. Таким чином, загальна тенденція зберігається - майже 90% населення вважають, що Україна повинна бути незалежною державою.