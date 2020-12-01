Об’єднання мусульман Польщі видало календар із мечетями в "російському" Криму

Релігійне Об’єднання мусульман Польщі видало календар із російським Кримом. Мечеті в Криму, якими проілюстрували календар, нібито розташовані в Російській Федерації.
Про це повідомив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов у Facebook.
Він закликав дати пояснення відносно цього інциденту.
"Щиро сподіваюсь, що це некомерційна акція, дія неінформованого редактора, яку видавницитво пропустило поспіхом", - написав Усейнов
Фото: календар (mzr.pl)
Нагадаємо, раніше в програмі "Погода" Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь територією РФ.
РБК-Україна писало, що в ефірі угорського телеканалу "M1" територію анексованого Криму позначили як російську.
Раніше повідомлялося, що австрійське архітектурне бюро “Coop Himmelblau” бере участь у побудові оперного театру в окупованому Севастополі.