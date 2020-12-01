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Об’єднання мусульман Польщі видало календар із мечетями в "російському" Криму

Автор: Инна Собора

Релігійне Об’єднання мусульман Польщі видало календар із російським Кримом. Мечеті в Криму, якими проілюстрували календар, нібито розташовані в Російській Федерації.

Про це повідомив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов у Facebook.

Він закликав дати пояснення відносно цього інциденту.

"Щиро сподіваюсь, що це некомерційна акція, дія неінформованого редактора, яку видавницитво пропустило поспіхом", - написав Усейнов

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Фото: календар (mzr.pl)

Нагадаємо, раніше в програмі "Погода" Apple на території Росії почала показувати Крим і Севастополь територією РФ.

РБК-Україна писало, що в ефірі угорського телеканалу "M1" територію анексованого Криму позначили як російську.

Раніше повідомлялося, що австрійське архітектурне бюро “Coop Himmelblau” бере участь у побудові оперного театру в окупованому Севастополі.

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