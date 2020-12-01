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Австрійці допомагають будувати оперний театр в Севастополі, Україна готується ввести санкції

Вівторок 01 грудня 2020 01:44
Австрійці допомагають будувати оперний театр в Севастополі, Україна готується ввести санкції
Фото: Олександр Щерба (facebook.com/o.scherba)
Автор: Инна Собора

Австрійське архітектурне бюро “Coop Himmelblau” бере участь у побудові оперного театру в окупованому Севастополі. Україна серйозно вивчає питання введення санкцій.

Про це заявив посол України в Австрії Олександр Щерба у Facebook.

Дипломат зазначив, що особисто звернувся до директора бюро Вольфа Прікса та спробував переконати його припинити участь у спорудженні оперного театру.

“На початку жовтня я подзвонив директору бюро Вольфу Пріксу і намагався переконати його не руйнувати свою репутацію участю в цій непрямій і в той же час однозначній легітимізації анексії. На жаль, він не прислухався до моїх аргументів. На нинішньому етапі, коли чутки жваво підтверджуються російськими ЗМІ, мені не лишається нічого іншого, як висловити жаль та повідомити архітектора Прікса, що Україна серйозно вивчає питання введення санкцій щодо нього та його бюро", - сказав посол.

Він додав, що Україні поінформує своїх партнерів у всьому світі про інцидент.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери планують продовжити економічні санкції проти Росії ще на пів року.

Як писало РБК-Україна, 10 листопада Міністерство закордонних справ України оголосило про введення санкцій проти Нікарагуа за призначення "почесного консула" в окупованому Росією Криму.

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