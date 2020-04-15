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Обама підтримав Байдена на виборах президента США

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На думку Обами, Байден має всі якості, які потрібні для президента США

Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама підтримав нового кандидата у президенти США та колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена. Про це він повідомив у відеозверненні у своєму Twitter.

Як він повідомив, Байден має всі якості, які потрібні для глави Білого дому.

"Я дуже пишаюся тим, що заявляю про підтримку Джо Байдена у президенти США", - заявив Обама.

Крім того, він додав, що одним з найкращих його рішень свого часу, під час власної президентської компанії було те, що він обрав Байдена своїм віцепрезидентом.

Також на підтримку Джо Байдена виступив його колишній суперник у президентських виборах, сенатор-демократ від штату Вермонт Берні Сандерс.

Нагадаємо, раніше РБК-Україною повідомлялось, що колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама підтримає Джо Байдена на виборах президента США.

Раніше сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів. Він був останнім конкурентом Джо Байдена від демократів. Таким чином, тепер ніхто не може перешкодити Байдену стати кандидатом від демократів на виборах президента.

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