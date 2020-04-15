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Обама поддержал Байдена на выборах президента США

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По мнению Обамы, Байден имеет все качества, которые нужны для президента США

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама поддержал нового кандидата в президенты США и бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Twitter.

Как он сообщил, Байден имеет все качества, которые нужны для главы Белого дома.

"Я очень горжусь тем, что заявляю о поддержке Джо Байдена в президенты США", - заявил Обама.

Кроме того, он добавил, что одним из лучших решений своего времени, во время собственной президентской компании было то, что он выбрал Байдена своим вице-президентом.

Также на поддержку Джо Байдена выступил его бывший соперник в президентских выборах, сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама поддержит Джо Байдена на выборах президента США.

Ранее сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Он был последним конкурентом от демократов Джо Байдена. Таким образом, теперь никто не может помешать Байдену стать кандидатом от демократов на выборах президента.

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