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У Литві визначені кандидати на другий тур виборів президента

Новини » Політика    13.05.2019 - 04:47
У Литві визначені кандидати на другий тур виборів президента
Фото: лідери першого туру виборів президента Литви (Mindaugas Kulbis, AP / Twitter)

За президентський крісло боротимуться економіст Гітанас Науседа і екс-міністр фінансів Інгріда Шимон

У Литві Головна виборча комісія країни визначила двох лідерів виборів президента країни, які виходять у другий тур президентських перегонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані виборчкому Литви.

За підсумками голосування, яке пройшло 12 травня на виборах президента Литви, лідером першого туру став незалежний кандидат, економіст Гітанас Науседа. Він отримав 31,09% голосів після обробки даних з 1858 дільниць із тисячі дев'ятсот сімдесят дві.

З невеликим відривом слідом за ним з невеликим відставанням йде кандидат від партії "Союз вітчизни - Християнські демократи Литви", Інгріда Шимон, яка також була міністром фінансів країни. Її підтримали 29,16% голосів.

Третім в президентських перегонах став прем'єр-міністр країни Саулюс Скверняліс, який набрав близько 21%. Він уже визнав поразку, а також підтвердив свої плани про відхід у відставку з поста глави уряду.

Дата другого туру виборів президента Литви буде названа пізніше.

Нагадаємо, в Республіці Північна Македонія 12 травня відбулася церемонія інавгурації президента країни Стево Пендаровского.

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