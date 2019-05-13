У Литві названа трійка лідерів на виборах президента

Фото: лідери першого туру виборів президента Литви (AP/Twitter)

Лідирує екс-радник президента литовського SEB банку Гітанас Науседа

У Литві на президентських виборах країни попередньо названа трійка лідерів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані головної виборчої комісії Литви.

На даний момент поки що жоден з кандидатів не набирає необхідної кількості голосів - 50%, однак лідирує незалежний кандидат, екс-радник президента литовського SEB банку Гітанас Науседа. Він набирає 31,12% підтримки.

Далі майже з ідентичним результатом йдуть чинний прем'єр Сауліус Сквернеліс (24,34% голосів) і колишня міністр фінансів Інгріда Шимон (24,28%).

Решта кандидатів не набрали вище 6% голосів. Це попередні результати голосування за даними приблизно з 1300 виборчих дільниць. Всього участь у виборах президента Литви взяли дев'ять кандидатів.

До другого туру вийдуть два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі. Дата другого туру поки не названа.

Нинішній президент Литви Даля Грібаускайте перебуває на своїй посаді вже другий термін поспіль і не може балотуватися на третій термін.

Нагадаємо, в Республіці Північна Македонія 12 травня відбулася церемонія інавгурації президента країни Стево Пендаровского.