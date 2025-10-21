Объемная прическа и массивные плечи: Могилевская удивила ярким образом в стиле 80-х

Какой "лук" выбрала Могилевская

Белая рубашка и черная юбка

Белая атласная рубашка с акцентированными плечами с подплечниками - классика жанра power dressing, которая символизирует силу и уверенность женщины. Расстегнутая линия пуговиц создает баланс между строгой одеждой и легкой провокацией.

Певица Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Дополнить лук артистка решила классической черной юбкой из матовой ткани. Такая юбка служит идеальным контрастным основанием для белого объемного верха. Она "заземляет" дерзость и великолепие белой рубашки и массивных украшений.

Строгий черный низ подчеркивает талию и делает акцент на ногах, особенно благодаря сетчатым колготкам и высоким каблукам, придавая образу стройности и элегантности.

Наталья Могилевская показала интересный лук (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Обувь

Завершают лук туфли на высоком каблуке с анималистическим принтом - еще один характерный признак моды того периода.

Аксессуары

Отдельного внимания заслуживают аксессуары. Массивное золотое колье и большие серьги-кольца отсылают к иконам стиля прошлого века, когда украшения играли не менее важную роль, чем сама одежда.

Нижняя часть образа - сетчатые колготки - добавляют композиции драматизма и артистической свободы. Такие элементы часто использовали звезды поп-сцены 80-х, чтобы подчеркнуть бунтарский дух и смелость.

Могилевская удивила образом в духе 80-х (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Прическа

Образ Могилевской является стилистически цельным и насыщенным символами той эпохи. Прическа - пышные завитые локоны, собранные в высокую укладку - сразу вызывает ассоциации с образами звезд 80-х.

Обстановка, в которой сделаны фото, - микрофоны, провода, студийный свет - лишь усиливает впечатление, что это часть творческого проекта: съемки клипа или фотосессии для нового сингла.

Певица показала "лук" в стиле 80-х (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ретро как инструмент самовыражения

Образ Могилевской - это не просто дань моде, а пример того, как ретро-эстетика может работать на современный месседж.

В нем соединены гламур, артистизм, смелость и игра с культурными кодами. И хотя это обращение к прошлому, сам подход вполне актуален - в моде снова царят объемы, блеск, акцентированные детали и яркий макияж.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)