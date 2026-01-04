Объемная шуба из экомеха - главный акцент зимнего образа: Светлицкая задает тренды

Объемная шуба из экомеха стала главным акцентом зимнего "лука" Елены Светлицкой. Актриса продемонстрировала, как совместить тепло, комфорт и актуальные тренды, показав, что даже в морозную погоду можно выглядеть стильно и роскошно.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Елена Светлицкая поделилась серией новых фото с зимнего отдыха в горах, на которых продемонстрировала расслабленный, но продуманный до деталей модный образ.
Ее "лук" сочетает комфорт, актуальные зимние тренды и сдержанную роскошь, доказывая, что даже в холодное время можно выглядеть стильно без лишних усилий.
Актриса сделала ставку на многослойность и фактурность - ключевые приемы сезона зима 2025- 2026. Образ выглядит непринужденно, но при этом собранно, что особенно актуально для прогулок по заснеженным курортам.
Длинная шуба как главный акцент
Центральным элементом "лука" стала объемная шуба из экомеха насыщенного шоколадного цвета.
Фактура экомеха добавляет образу мягкости и визуального тепла, а длина макси делает силуэт более вытянутым и выразительным. Такая шуба не только соответствует трендам, но и остается практичным выбором для зимнего климата.
Комфортная обувь с трендовым акцентом
Для активного отдыха актриса выбрала массивные черные сапоги-мунбуты (Moon Boots) с контрастным белым логотипом и шнуровкой. Эта обувь уже несколько сезонов подряд удерживает позиции одного из главных зимних трендов.
Мунбуты сочетают функциональность и узнаваемый дизайн, обеспечивая комфорт на снегу и скользких поверхностях.
Аксессуары, формирующие характер образа
Аксессуары в луке Светлицкой играют не менее важную роль. Черная бейсболка с красной вышитой надписью добавляет образу спортивного шика и легкой дерзости, разбавляя классическую зимнюю базу.
В то же время лаконичная черная сумка через плечо с золотистой фурнитурой уравновешивает общий вид и вносит элемент элегантности.
Игра текстур и цветов
Образ построен на контрасте материалов: пушистый экомех шубы, гладкая кожа сумки и глянцевые детали обуви создают визуальную глубину.
Цветовая гамма - сдержанная и универсальная. Шоколадный и черный цвета выглядят дорого, не теряют актуальности и легко комбинируются между собой, что делает такой лук вневременным.
Финальные штрихи
Несмотря на массивность верхней одежды и обуви, актриса выглядит хрупко и легко. Распущенные длинные волосы и естественная улыбка смягчают образ, добавляя ему непринужденности.
В результате "лук" Елены Светлицкой становится примером того, как современная зимняя мода может сочетать комфорт, функциональность и стиль, оставаясь уместной как для отдыха, так и для городских прогулок.
Вас также может заинтересовать