Объемная шуба из экомеха - главный акцент зимнего образа: Светлицкая задает тренды

Елена Светлицкая поделилась серией новых фото с зимнего отдыха в горах, на которых продемонстрировала расслабленный, но продуманный до деталей модный образ.

Ее "лук" сочетает комфорт, актуальные зимние тренды и сдержанную роскошь, доказывая, что даже в холодное время можно выглядеть стильно без лишних усилий.

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Какой "лук" выбрала Светлицкая

Актриса сделала ставку на многослойность и фактурность - ключевые приемы сезона зима 2025- 2026. Образ выглядит непринужденно, но при этом собранно, что особенно актуально для прогулок по заснеженным курортам.

Светлицкая показала шубу (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Длинная шуба как главный акцент

Центральным элементом "лука" стала объемная шуба из экомеха насыщенного шоколадного цвета.

Фактура экомеха добавляет образу мягкости и визуального тепла, а длина макси делает силуэт более вытянутым и выразительным. Такая шуба не только соответствует трендам, но и остается практичным выбором для зимнего климата.

Елена Светлицкая задает тренды (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Комфортная обувь с трендовым акцентом

Для активного отдыха актриса выбрала массивные черные сапоги-мунбуты (Moon Boots) с контрастным белым логотипом и шнуровкой. Эта обувь уже несколько сезонов подряд удерживает позиции одного из главных зимних трендов.

Мунбуты сочетают функциональность и узнаваемый дизайн, обеспечивая комфорт на снегу и скользких поверхностях.

Актриса показала модную обувь для отдыха (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Аксессуары, формирующие характер образа

Аксессуары в луке Светлицкой играют не менее важную роль. Черная бейсболка с красной вышитой надписью добавляет образу спортивного шика и легкой дерзости, разбавляя классическую зимнюю базу.

В то же время лаконичная черная сумка через плечо с золотистой фурнитурой уравновешивает общий вид и вносит элемент элегантности.

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Игра текстур и цветов

Образ построен на контрасте материалов: пушистый экомех шубы, гладкая кожа сумки и глянцевые детали обуви создают визуальную глубину.

Цветовая гамма - сдержанная и универсальная. Шоколадный и черный цвета выглядят дорого, не теряют актуальности и легко комбинируются между собой, что делает такой лук вневременным.

Как выглядит самая модная шуба (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Финальные штрихи

Несмотря на массивность верхней одежды и обуви, актриса выглядит хрупко и легко. Распущенные длинные волосы и естественная улыбка смягчают образ, добавляя ему непринужденности.

В результате "лук" Елены Светлицкой становится примером того, как современная зимняя мода может сочетать комфорт, функциональность и стиль, оставаясь уместной как для отдыха, так и для городских прогулок.