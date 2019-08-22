ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОАСК відкрив провадження за позовом на Кабмін за зрив запуску ринку землі

Новини » Економіка    22.08.2019 - 13:17
ОАСК відкрив провадження за позовом на Кабмін за зрив запуску ринку землі
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У вересні пройде підготовче засідання у справі

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом на Кабінет міністрів про визнання протиправною бездіяльність щодо запровадження ринку землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

Повідомляється, що розглядатиметься справа про не розроблення і не внесення Кабміном на розгляд Верховної ради законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Підготовче засідання призначено на 24 вересня 2019 року.

"Серед вимог позову - зобов'язати профільні міністерства та Кабінету міністрів України розробити проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та представити його на розгляд парламенту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідачами у справі виступають Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст і Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Кабінет міністрів внесе на розгляд парламенту законопроект про скасування мораторію на продаж землі з 1 березня. У 2018 році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що земельна реформа в Україні буде проведена до кінця року. За його словами, проведення реформи дозволить створити ринок землі на 40 млн гектарів.

Зазначимо, на початку лютого п'ятий президент Петро Порошенко схвалив продовження мораторію на відчуження сельськохазяйственных земель до 2020 року.

Уряд спростив отримання допомоги на дітей
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнимораторийРынок землиСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся