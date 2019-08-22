ОАСК відкрив провадження за позовом на Кабмін за зрив запуску ринку землі

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У вересні пройде підготовче засідання у справі

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом на Кабінет міністрів про визнання протиправною бездіяльність щодо запровадження ринку землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОАСК.

Повідомляється, що розглядатиметься справа про не розроблення і не внесення Кабміном на розгляд Верховної ради законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення. Підготовче засідання призначено на 24 вересня 2019 року.

"Серед вимог позову - зобов'язати профільні міністерства та Кабінету міністрів України розробити проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та представити його на розгляд парламенту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідачами у справі виступають Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін'юст і Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Нагадаємо, раніше передбачалося, що Кабінет міністрів внесе на розгляд парламенту законопроект про скасування мораторію на продаж землі з 1 березня. У 2018 році Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав мораторій на продаж землі в Україні порушенням прав людини.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що земельна реформа в Україні буде проведена до кінця року. За його словами, проведення реформи дозволить створити ринок землі на 40 млн гектарів.

Зазначимо, на початку лютого п'ятий президент Петро Порошенко схвалив продовження мораторію на відчуження сельськохазяйственных земель до 2020 року.