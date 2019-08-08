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Зеленський підтвердив плани щодо земельної реформи та запуску ринку

Новини » Політика    08.08.2019 - 11:26
Зеленський підтвердив плани щодо земельної реформи та запуску ринку
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Земельна реформа в Україні буде проведена до кінця року

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що до кінця року буде проведена земельна реформа, щоб у 2020 році запрацював повноцінний ринок землі. Про це він заявив на бізнес-форумі в Туреччині.

Зокрема, Зеленський зазначив, що Верховна рада восени прийме закон про концесії, який дозволить державі безпечно працювати з приватними компаніями.

"У цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, яка вже в наступному році дозволить створити ринок землі в 40 млн гектарів", - додав Зеленський.

 

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив про плани скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі до кінця 2019 року. За його словами, Офіс веде переговори зі Світовим банком щодо запуску ринку сільськогосподарської землі. Передбачається, що скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 0,5-3% на рік.

Згідно з чинним законодавством, мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення діє до 2020 року. Минулого року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав цей мораторій порушенням прав людини.

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