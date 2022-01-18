ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Арабська коаліція оголосила про початок ударів по Ємену у відповідь на атаку безпілотників

Новость на русском →
Сана, Вівторок 18 січня 2022 03:07
Арабська коаліція оголосила про початок ударів по Ємену у відповідь на атаку безпілотників Фото: арабська коаліція оголосила про початок ударів по столиці Ємену (skynewsarabia.com)
Автор: Артур Родивилов

Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією оголосила про початок бомбардувань столиці Ємену Сани. Рішення прийнято у відповідь на удари проіранських бойовиків-хуситів по території ОАЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

Удари з повітря почали завдавати по Сані. У повідомленні коаліції наголошується, що удари націлені на "лідерів терористів" і спровоковані військовою необхідністю.

Мирних жителів для їх безпеки закликали триматися якомога далі від військових таборів і зборів хуситів.

Повідомляється про понад 20 загиблих і знищення штурмовиками F-15 двох пускових установок балістичних ракет.

Відзначимо, в понеділок, 17 січня, з території Ємену аеропорт Абу-Дабі і нафтосховища компанії ADNOC атакували десятки безпілотників з вибухівкою і балістичних ракет. Унаслідок нападу спалахнули пожежі.

Повідомляється про трьох загиблих-громадян Пакистану та Індії. Поранення отримали шестеро людей. Відповідальність за атаку взяли на себе повстанці-хусити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Йемен
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік