Арабська коаліція оголосила про початок ударів по Ємену у відповідь на атаку безпілотників

Арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією оголосила про початок бомбардувань столиці Ємену Сани. Рішення прийнято у відповідь на удари проіранських бойовиків-хуситів по території ОАЕ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia .

Удари з повітря почали завдавати по Сані. У повідомленні коаліції наголошується, що удари націлені на "лідерів терористів" і спровоковані військовою необхідністю.

Мирних жителів для їх безпеки закликали триматися якомога далі від військових таборів і зборів хуситів.

Повідомляється про понад 20 загиблих і знищення штурмовиками F-15 двох пускових установок балістичних ракет.