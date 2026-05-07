Ормузский пролив Война в Украине

ОАЭ тайно транспортируют нефть через Ормузский пролив, - Reuters

21:10 07.05.2026 Чт
2 мин
К каким хитростям прибегало Абу-Даби для прохождения пролива?
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в апреле ОАЭ транспортировали около 6 млн баррелей нефти (Getty Images)

ОАЭ тайно провели нефтяные танкеры через заблокированный Ормузский пролив, отключив системы отслеживания для скрытого экспорта.

В апреле государственной компании Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) удалось экспортировать не менее 4 млн баррелей нефти Upper Zakum и 2 млн баррелей сорта Das. Для скрытого прохода через пролив на четырех танкерах выключали системы определения местонахождения.

Такие шаги демонстрируют риски, на которые готовы идти Эмираты для сохранения продаж, пока другие поставщики региона - Ирак, Кувейт и Катар - прекратили торговлю или существенно снизили цены. Саудовская Аравия пока использует для поставок исключительно Красное море.

Грузы или перекачивались на другое судно, которое впоследствии доставляло нефть в Юго-Восточную Азию, или разгружались на хранилища в Омане, или направлялись непосредственно на НПЗ в Южной Корее.

Отмечается, что до начала войны на Ближнем Востоке Эмираты отгружали 3,1 млн баррелей в сутки. Сейчас экспорт сократился более чем на миллион баррелей.

Большинство нефти сорта Murban теперь транспортируют наземным трубопроводом в Фуджейру, чтобы избежать необходимости прохождения Ормузского пролива. В то же время ограниченная пропускная способность трубы не позволяет ОАЭ выйти на довоенные уровни.

Блокирование Ормузского пролива

Напомним, Ормузский пролив длительное время находился под блокадой Ирана и США из-за войны. Недавно президент США Дональд Трамп временно приостановил проект "Свобода" по обеспечению безопасного прохода и сопровождения коммерческих судов.

Отметим, в Вашингтоне предупредили, что могут возобновить бомбардировки Ирана, если Тегеран не выполнит ранее достигнутые договоренности по разблокированию пролива.

РБК-Украина также писало, что Иран заявил о безопасном проходе через Ормузский пролив. Тегеран сообщил, что это произошло благодаря "новым процедурам", но более подробно о них не рассказал.

