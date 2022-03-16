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Джонсон обговорить з лідерами ОАЕ і Саудівської Аравії економічний тиск на РФ

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Середа 16 березня 2022 06:30
Джонсон обговорить з лідерами ОАЕ і Саудівської Аравії економічний тиск на РФ Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здійснить одноденний візит в середу в Абу-Дабі та Ер-Ріяд, де обговорить з лідерами Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії посилення дипломатичного та економічного тиску на РФ через війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Такий візит Джонсона стане частиною зусиль Лондона щодо забезпечення скоординованих міжнародних дій через російське вторгнення в Україну.

Глава британського уряду зустрінеться з наслідним принцом Мохаммедом бен Заїдом в ОАЕ, і з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяд.

Як очікується, сторони обговорять зусилля з підвищення енергетичної безпеки та зниження волатильності цін на енергоносії та продукти харчування.

Так, Британія нещодавно оголосила про поетапну відмову від імпорту російської нафти та нафтопродуктів до 2022 року, і про намір уряду працювати з компаніями, щоб підтримати їх у пошуку альтернативних джерел.

ОАЕ і Саудівська Аравія є великими нафтовидобувними країнами. ОАЕ нещодавно заявили, що хочуть збільшити видобуток нафти і заохочуватимуть картель Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до збільшення поставок.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз посилить санкції проти російських нафтових компаній, проте не заборонить імпорт.

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