Джонсон обговорить з лідерами ОАЕ і Саудівської Аравії економічний тиск на РФ
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон здійснить одноденний візит в середу в Абу-Дабі та Ер-Ріяд, де обговорить з лідерами Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії посилення дипломатичного та економічного тиску на РФ через війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Такий візит Джонсона стане частиною зусиль Лондона щодо забезпечення скоординованих міжнародних дій через російське вторгнення в Україну.
Глава британського уряду зустрінеться з наслідним принцом Мохаммедом бен Заїдом в ОАЕ, і з наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяд.
Як очікується, сторони обговорять зусилля з підвищення енергетичної безпеки та зниження волатильності цін на енергоносії та продукти харчування.
Так, Британія нещодавно оголосила про поетапну відмову від імпорту російської нафти та нафтопродуктів до 2022 року, і про намір уряду працювати з компаніями, щоб підтримати їх у пошуку альтернативних джерел.
ОАЕ і Саудівська Аравія є великими нафтовидобувними країнами. ОАЕ нещодавно заявили, що хочуть збільшити видобуток нафти і заохочуватимуть картель Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) до збільшення поставок.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз посилить санкції проти російських нафтових компаній, проте не заборонить імпорт.
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