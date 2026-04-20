ОАЭ попросили у США деньги на случай продолжения войны на Ближнем Востоке, - WSJ

По словам источников, глава Центробанка ОАЭ Халед Мохаммед Балама поднял вопрос о валютном свопе. Это произошло на прошлой неделе в ходе встреч в Вашингтоне с представителями Федеральной резервной системы и Минфина США, включая министра финансов Скотта Бессента.

Эмираты подчеркнули, что им удалось избежать наихудших экономических последствий конфликта, но им все еще может потребоваться финансовая помощь.

В ходе переговоров была подчеркнута обеспокоенность ОАЭ тем, что война может нанести серьезный ущерб их экономике и статусу глобального финансового центра, истощив валютные резервы и отпугнув инвесторов.

Кроме того, в результате этого конфликта была повреждена нефтегазовая инфраструктура ОАЭ, а также страна была лишена возможности продавать нефть, используя танкеры, которые ранее, до войны, следовали через Ормузский пролив. Это в свою очередь, лишило ОАЭ ключевого источника долларовых доходов.

При этом источники WSJ говорят, что власти ОАЭ пока не направляли официального запроса на предоставление валютной своповой линии, что позволило бы Центробанку страны получить недорогой доступ к долларам для поддержки своей валюты или укрепления валютных резервов в случае кризиса ликвидности. На переговорах, ОАЭ представили это предложение как предварительное и превентивное.

Но также представители Эмиратов утверждали, что именно решение президента США Дональда Трампа втянуло их страну в разрушительный конфликт, последствия которого, возможно, еще не закончились.

Эмиратские чиновники добавили, что если в ОАЭ возникнет нехватка долларов, тогда страна может быть вынуждена использовать китайский юань или валюту других стран для продажи нефти и других операций.

WSJ пишет, что при таком сценарии возникает скрытая угроза доллару США, который занимает доминирующее положение среди мировых валют отчасти из-за его почти исключительного использования в нефтяных операциях.