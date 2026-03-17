Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ОАЭ пообещали присоединиться к оборонной миссии США в Ормузском проливе

20:44 17.03.2026 Вт
2 мин
Речь идет о безопасности одного из ключевых нефтяных маршрутов мира
aimg Мария Науменко
фото: ОАЭ заявили о возможном участии в миссии США в Ормузском проливе (Getty Images)

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что его страна может присоединиться к международным усилиям под руководством США, направленным на обеспечение безопасности Ормузского пролива.

Гаргаш сделал свое заявление во время выступления на онлайн-мероприятии, организованном американским аналитическим центром "Совет по международным отношениям" (CFR).

Он добавил, что сейчас ОАЭ не ведут активных переговоров с Ираном, однако внимательно следят за ситуацией в регионе.

Безопасность Ормузского пролива

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, присоединиться к его деблокированию.

В Белом доме также допустили возможность развертывания военных конвоев США для защиты торговых судов на фоне угроз со стороны Ирана.

Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических маршрутов мира - через него проходит значительная часть глобальных поставок нефти из стран Персидского залива. Любые перебои в судоходстве влияют на мировые цены на энергоносители и стабильность рынков.

Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства направят свои корабли.

В то же время Франция, Австралия, Япония, Великобритания, Германия и Китай уже отказались от участия в военной миссии.

