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Новий рівень. Україна і ОАЕ можуть збільшити товарообіг в кілька разів

Новость на русском → Абу-Дабі, Неділя 14 лютого 2021 12:54
Новий рівень. Україна і ОАЕ можуть збільшити товарообіг в кілька разів Фото: Володимир Зеленський і шейх Мухаммад бін Заєд (president.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський в рамках офіційного візиту в Об'єднані Арабські Емірати провів зустріч з наслідним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нахайяна. Під час зустрічі сторони відзначили потенціал у найближчі п'ять років збільшити товарообіг між країнами в кілька разів.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський заявив про необхідність вивести економічні відносини між Україною та ОАЕ на новий рівень.

"Наші народи мають багато контактів, більш дружніми і теплими повинні бути й економічні контакти. Впевнений, що разом ми можемо розробити сучасні великі проекти", - підкреслив президент.

Він зазначив, що зараз існують можливості для збільшення агроінвестицій в Україні, що призведе, таким чином, до збільшення експорту аграрної продукції в десятки разів. Також сторони обговорили питання співпраці в сферах енергетики та інфраструктури, військово-технічного, а також науково-технічного співробітництва, зокрема теми штучного інтелекту і спільного дослідження космосу.

"Наші відносини виходять на новий якісний рівень", - зауважив Зеленський.

За її результатами зустрічі було підписано низку двосторонніх документів.

Нагадаємо, 14-15 лютого президент Володимир Зеленський перебуватиме з офіційним візитом в ОАЕ. В ході візиту планується обговорення питань торгівлі та інвестицій.

Зазначимо, рік тому Зеленський обговорював перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва з наслідним принцом ОАЕ.

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