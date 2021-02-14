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ОАЕ визнали українські водійські права

Новость на русском → Абу-Дабі, Неділя 14 лютого 2021 12:59
ОАЕ визнали українські водійські права Фото: Арсен Аваков (t.me/mvs_ukraine)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 14 лютого, Об'єднані Арабські Емірати визнали українські водійські посвідчення. Україна та ОАЕ підписали Меморандум про взаємне визнання та обмін водійськими посвідченнями.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і віце-прем'єр - міністр внутрішніх справ ОАЕ шейх Сейф ібн Заїд Аль Нахаян підписали низку документів у рамках візиту президента України Володимира Зеленського в Емірати.

Аваков підкреслив, що після підписання Меморандуму водії можуть користуватися правами, які отримали в своїй країні.

"Відтепер туристи зможуть по своїх прав орендувати автомобіль, а резиденти і люди, які працюють в ОАЕ, зможуть безкоштовно і без іспитів обмінювати права на місцеві", - підкреслив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відправився з робочим візитом в Емірати. Візит триватиме 14-15 лютого.

На зустрічі обговорять питання двостороннього політичного, торговельно-економічного, інвестиційного та гуманітарного співробітництва. За результатами переговорів планується підписання документів.

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