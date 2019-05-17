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Головний тренер "Ювентуса" Аллегрі йде з посади

Новини » Спорт    17.05.2019 - 15:15
Головний тренер "Ювентуса" Аллегрі йде з посади
Фото: Массіміліано Аллегрі (juventus.com)

Італієць так і не зумів виграти Лігу чемпіонів

Головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі покине посаду після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляється на сайті туринського клубу.

Про причини відставки фахівця не інформується. Завтра, 18 травня, він проведе прес-конференцію разом з президентом "бьянконері" Андреа Аньєллі.

Аллегрі очолив "Ювентус" влітку 2014 року і виграв з клубом п'ять чемпіонств поспіль. У чемпіонаті Італії команда за два тури до закінчення поточного сезону випереджає найближчого переслідувача в особі "Наполі" на 13 очок.

Також тренер привів команду до чотирьох перемог в Кубку Італії і двом Суперкубка.

Під керівництвом Аллегрі "Юве" двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів, де програвав іспанським грандам - ​​"Барселоні" у 2015 році (1:3) і "Реалу" у 2017 (1:4). У нинішньому розіграші головного єврокубкового турніру "бьянконері" дісталися до 1/4 фіналу, де поступилися "Аяксу" (1:1 і 1:2).

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