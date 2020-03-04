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"Реал" розглядає можливість звільнення Зідана влітку

Новини » Спорт     04.03.2020 - 11:55
"Реал" розглядає можливість звільнення Зідана влітку
Фото: Зінедін Зідан (realmadrid.com)

На посаду тренера можуть запросити Почеттіно

Мадридський "Реал" може звільнити Зінедіна Зідана з посади головного тренера майбутнім літом. Про це повідомляє The Independent.

Керівництво клубу розглядає Маурісіо Почеттіно одним з кандидатів на заміну. Попереднім клубом аргентинця був лондонський "Тоттенхем Хотспур", з якого його звільнили у поточному сезоні. Зазначимо, що раніше з'явилася інформація, що фахівець може змінити Хосепа Гвардіолу на посаді головного тренера "Манчестер Сіті".

Зараз атмосфера в "Реалі" відрізняється від тієї, що була, коли Зінедін вперше очолив команду. У француза більше розбіжностей зі старшими гравцями і не кращі відносини з президентом клубу Флорентіно Пересом.

За інформацією джерел зі стану "вершкових", тиск на Зідана зростає через поразку у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" (1:2). Повідомляється також про напружені стосунки в роздягальні.

Нагадаємо, новим тренером "Тоттенхема" став португальський фахівець Жозе Моурінью.

"Мілан" повернувся до кандидатури Шевченка на посаду головного тренера "Барселона" і "Реал" вилетіли з Кубка Іспанії в один день вперше за 65 років
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