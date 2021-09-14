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Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі

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Вівторок 14 вересня 2021 19:15
Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталйи Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою 76-ї сесії Генасамблеї ООН, міністром закордонних справ Мальдів Абдуллою Шахідом. В ході бесіди глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив, що Україна планує ініціювати дебати щодо ситуації в окупованому Криму і на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба повідомив про намір України скликати дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави під час цієї сесії Генасамблеї ООН", - йдеться в повідомленні.

Крім того, глава українського зовнішньополітичного відомства окреслив три головні пріоритети України на новій сесії Генасамблеї. Зокрема:

  • протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, деокупація Донбасу та Криму;
  • поліпшення умов життя українців на територіях, які постраждали від російської агресії на Донбасі;
  • подолання пандемії COVID - 19 та її соціально-економічних наслідків.

"Ключовим пріоритетом нашої зовнішньої політики залишається протидія російській агресії та відновлення територіальної цілісності України. Ми розраховуємо на всебічну підтримку роботи Кримської платформи з боку ООН, адже досягнення кінцевої мети платформи-повернення Криму - відновить повагу до Статуту ООН і припинить грубі порушення міжнародного права", - підкреслив Кулеба.

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Крим Донбас ООН Дмитро Кулеба
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