NYT выяснило, почему российские системы ПВО в Венесуэле не сбили вертолеты США

Передовые российские системы ПВО Венесуэлы не были подключены к радарам, поэтому не среагировали на американские вертолеты в воздушном пространстве страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Венесуэла решила купить у России системы ПВО в 2009 году на фоне напряженности в отношениях с США. Тогдашний президент страны Уго Чавес назвал их "сдерживающим фактором против американской агрессии".
Американские чиновники рассказали изданию, что Венесуэла не смогла обслуживать и использовать системы ПВО С-300 и "Бук". Более того, на момент операции США некоторые компоненты этих систем находились на складах и не были готовы к работе.
NYT отмечает, что большую роль в успешном похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро сыграла именно некомпетентность венесуэльских военных.
Бывшие американские чиновники и аналитики отметили, что распиаренные системы ПВО Венесуэлы фактически не были подключены на момент операции США, и, возможно, не работали годами.
"После лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, ухудшило бы боеготовность систем противовоздушной обороны Венесуэлы", - рассказал Ричард де ла Торре, экс-руководитель представительства Центрального разведуправления в Венесуэле.
Отмечается, что в этом провале частично виновата и страна-агрессор, поскольку ее инструкторы и техперсонал должны были бы обеспечить работоспособность систем ПВО.
"Собственные военные требования России в Украине, возможно, ограничили ее возможности поддерживать эти системы в Венесуэле, чтобы убедиться, что они полностью интегрированы", - отметил де ла Торре.
Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой - Силией Флорес.
Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех операции и заявил, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в наркотерроризме.
Кроме налаживания схем по наркоторговле Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.
Позже, 5 января, Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о своей невиновности в суде Нью-Йорка. Слушание длилось около 30 минут, а следующее состоится 17 марта.
РБК-Украина ранее писало, что судебный процесс по делу свергнутого президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США начнется не ранее 2027 года. Пока что суд лишь устанавливает график обмена доказательствами и проводит подготовительные процедуры.