Иран отверг требования США по ядерной программе и выдвинул собственные, - СМИ

Тегеран отверг требования Вашингтона по ядерной программе во время недавнего визита специального посланника США Стива Уиткоффа в Иран. В то же время выдвинул собственное условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tehran Times .

Как рассказывает издание, переговоры начались в резиденции главы Министерства иностранных дел (МИД) Омана Бадра бин Хамада Альбусаиди, который выступил в роли посредника. В целом между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и Уиткоффом состоялся обмен менее чем 10 письменными сообщениями.

В своих сообщениях Арагчи заявил, что Тегеран принял участие в косвенных переговорах, чтобы оценить "искренность" американской стороны. В частности подчеркнул, что Иран не планирует отказываться от ядерной программы. Зато Тегеран будет принимать меры для предоставления гарантий против милитаризации ядерной деятельности, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет единственной внешней организацией, которая будет иметь доступ к иранским ядерным объектам.

В том же числе Тегеран желает снятия санкций с ряда секторов, которые Штаты больше не смогут вернуть под другими предлогами.

"Арагчи также отметил, что для продолжения переговоров необходимо общее рамочное соглашение. Если США возражают против рамок, предложенных Ираном во время первой сессии, они должны представить собственную альтернативу для рассмотрения Ираном", - добавил Tehran Times.