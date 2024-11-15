NYT сообщило, что Украина ставит на первое место гарантии безопасности. Умеров опроверг

Безопасность Украины превыше территорий

Ранее американское издание NYT сообщило, что Украина якобы отдает приоритет гарантиям безопасности, а не возвращению временно оккупированных Россией территорий.

Источники издания считают, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах "будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями", а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что для достижения международно признанных границ 1991 года будет делаться все возможное.

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