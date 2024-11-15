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NYT сообщило, что Украина ставит на первое место гарантии безопасности. Умеров опроверг

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Рустем Умеров опроверг информацию издания The New York Times о том, что Украина якобы предпочитает вопросы безопасности возвращению своих территорий. Он подчеркнул, что целью Киева остается восстановление территориальной целостности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Территориальная целостность является частью наших ценностей", - заявил Умеров.

Комментируя сообщения о смене приоритетов Украины в войне, министр назвал их "ложью и частью российской пропаганды". 

"Нашим приоритетом по-прежнему является защита людей, защита нации, освобождение людей от почти 10-летней временной оккупации, поэтому Крым и Донбасс являются частью Украины", - подчеркнул он.

Умеров также добавил, что люди, живущие на территориях, удерживаемых Россией, ждут освобождения.

Безопасность Украины превыше территорий

Ранее американское издание NYT сообщило, что Украина якобы отдает приоритет гарантиям безопасности, а не возвращению временно оккупированных Россией территорий.

Источники издания считают, что защита интересов Украины на потенциальных переговорах "будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определяться боевыми действиями", а от того, какие существуют гарантии соблюдения режима прекращения огня.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что для достижения международно признанных границ 1991 года будет делаться все возможное.

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Рустем УмеровВойна России против УкраиныГарантии безопасности