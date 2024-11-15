NYT повідомив, що Україна ставить на перше місце гарантію безпеки. Умєров спростував

"Територіальна цілісність є частиною наших цінностей", - заявив Умєров.

Коментуючи повідомлення про зміну пріоритетів України у війні, міністр назвав їх "брехнею і частиною російської пропаганди".

"Нашим пріоритетом, як і раніше, є захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас є частиною України", - підкреслив він.

Умєров також додав, що люди, які живуть на територіях, утримуваних Росією, чекають на звільнення.