Янукович постоянно общался с Медведчуком во время расстрелов активистов на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович часто разговаривал по телефону с Виктором Медведчуком во время расстрелов протестующих на Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом заявил руководитель Департамента Офиса генпрокурора Украины по делам "Майдана" Алексей Донской, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Что интересно о Медведчуке, то, например, он 19 февраля находился в Закарпатской области в своем домовладении, и накануне событий 20 февраля вылетел в Крым. И в момент, когда проходят непосредственно расстрелы, он активно общается по мобильному телефону с Януковичем. Именно во время расстрелов", - отметил Донской. Прокурор также сообщил, что во время стрельбы на перекрестке улиц Житомирской и Владимирской в Киеве в том районе находился экснардеп от Партии регионов Олег Царев.