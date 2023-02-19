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Янукович постоянно общался с Медведчуком во время расстрелов активистов на Майдане

Фото: Янукович постоянно общался с Медведчуком во время расстрела Майдана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бывший президент Украины Виктор Янукович часто разговаривал по телефону с Виктором Медведчуком во время расстрелов протестующих на Институтской 20 февраля 2014 года.

Об этом заявил руководитель Департамента Офиса генпрокурора Украины по делам "Майдана" Алексей Донской, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Что интересно о Медведчуке, то, например, он 19 февраля находился в Закарпатской области в своем домовладении, и накануне событий 20 февраля вылетел в Крым. И в момент, когда проходят непосредственно расстрелы, он активно общается по мобильному телефону с Януковичем. Именно во время расстрелов", - отметил Донской.

Прокурор также сообщил, что во время стрельбы на перекрестке улиц Житомирской и Владимирской в Киеве в том районе находился экснардеп от Партии регионов Олег Царев.

Напомним, что сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают уже в декабре этого года.

Также сообщалось, что приговор по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года должен быть оглашен уже в этом году.

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МайданЯнуковичВиктор Медведчук