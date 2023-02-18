Расстрелы на Майдане: прокурор сообщил, когда ожидать приговора для "беркутовцев"

Приговор по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года будет оглашен уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника департамента Офиса генерального прокурора по делам "Майдана" Алексея Донского в эфире телемарафона.