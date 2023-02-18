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Расстрелы на Майдане: прокурор сообщил, когда ожидать приговора для "беркутовцев"

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 20:50
Расстрелы на Майдане: прокурор сообщил, когда ожидать приговора для "беркутовцев" Фото: Расстрел на Майдане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Приговор по делу расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 года будет оглашен уже в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника департамента Офиса генерального прокурора по делам "Майдана" Алексея Донского в эфире телемарафона.

"По делу о наиболее кровавых преступлениях Майдана на улице Институтской 20 февраля слушание подошло к концу", - заявил прокурор.

По его словам, сторона обвинения просила суд определить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"Сейчас суд присяжных находится в совещательной комнате, мы рассчитываем, что в этом году должен быть приговор", - добавил Донской.

Речь идет о пяти "беркутовцах" киевской спецроты, обвиняемых в убийствах и других преступлениях, повлекших гибель 48 участников Евромайдана 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.

Напомним, что сроки давности по части дел, касающиеся разгона студентов на Майдане, истекают уже в декабре этого года.

Ранее в прокуратуре заявляли, что решение о силовом разгоне студентов в ночь с 29 на 30 ноября принимал бывший президент Украины Виктор Янукович.

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