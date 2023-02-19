Янукович постійно спілкувався із Медведчуком під час розстрілів активістів на Майдані

Колишній президент України Віктор Янукович часто розмовляв телефоном із Віктором Медведчуком під час розстрілів протестувальників на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Про це заявив керівник Департаменту Офісу генпрокурора України у справах "Майдану" Олексій Донський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.