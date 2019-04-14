На НСК "Олимпийский" перед дебатами стянули силовиков

Фото: НСК "Олимпийский" перед дебатами (РБК-Украина)

Дебаты Порошенко пройдут в конференц-холле Олимпийского

Перед дебатами Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" стянули полицию и Национальную гвардию. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина

В частности, на данный момент территория стадиона оцеплена силами Нацгвардии и полиции. Отметим, сами дебаты пройдут в конференц-холле НСК "Олимпийский". В зале уже установлены две трибуны с именами кандидатов на пост президента Украины и стулья для прессы.

Также возле стадиона образовались очереди на проходах через рамки, в целом ситуация спокойная. Кроме того, здесь установлены несколько палаток сторонников Порошенко и раздают футболки в поддержку действующего президента. Проезд по улицам Эспланадной и Саксаганского затруднен, патрульные регулируют движение.

Фото: на НСК готовятся к дебатам

Напомним, ранее стало известно, кто будет модератором на дебатах Порошенко. На "Громадському радіо" сообщили, что команда действующего президента пригласила принять участие в этом мероприятии известного журналиста Андрея Куликова.

Кроме того, сегодня в штабе Порошенко назвали условие его участия в дебатах на НСК 19 апреля. По словам спикера штаба Олега Медведева, действующий президент появится на стадионе, если время дебатов не будет совпадать с эфиром на "Суспільном".

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на "Суспільном", Порошенко пойдет на "Суспільне", - пояснил Медведев.