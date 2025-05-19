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NRC снова выплачивает деньги украинцам: кто получит помощь и как подать заявку

Понедельник 19 мая 2025 16:00
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NRC снова выплачивает деньги украинцам: кто получит помощь и как подать заявку Фото: Денежная помощь в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) с 19 мая снова оказывает денежную помощь украинцам. Регистрация на платформе NeedAid уже открыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Норвежского совета по делам беженцев.

Подать заявку можно до 17:00 вторника, 27 мая 2025 года. Программа направлена на поддержку домохозяйств, пострадавших от войны, и на этот раз имеет несколько важных обновлений.

Заявка подается онлайн по ссылке.

Кто может подать заявку

Предпочтение отдается домохозяйствам, которые:

  • проживают в районах, где ведутся боевые действия;
  • были вынуждены покинуть дом из-за войны;
  • вернулись на деоккупированные территории.

Каждая заявка проходит проверку социально-экономической уязвимости. Это позволяет определить, кто больше всего нуждается в помощи, и справедливо распределить ограниченные ресурсы NRC.

Важные условия участия

Помощь не предоставляется, если заявитель или кто-то из домохозяйства уже получал денежную помощь от NRC или других организаций менее 6 месяцев назад.

В одной заявке можно указать не более 5 человек. Если в домохозяйстве больше людей - нужно подать две отдельные заявки, в каждой из которых должно быть хотя бы одно лицо в возрасте от 18 лет.

Ни одно лицо не должно повторяться в нескольких заявках. Иначе система автоматически удалит повторные обращения.

К рассмотрению принимается только первая поданная заявка. Все последующие попытки будут автоматически отклонены.

Безопасность и мошенничество

NRC никогда не запрашивает PIN-кодов, CVV или оплаты за участие в программах. Вся информация подается исключительно через официальный сайт NeedAid или Facebook-страницу NRC.

В организации отмечают, что нельзя передавать свои личные или банковские данные незнакомым лицам, даже если они предлагают помощь с подачей заявки.

Документы и проверка заявки

Для подачи заявки необходимо иметь:

  • четкие, цветные, горизонтальные фото документов;
  • скриншоты должны содержать всю важную информацию;
  • рекомендуется указать электронный адрес - это поможет получить обратную связь.

После 27 мая вы получите новый код для проверки статуса заявки. Ранее предоставленные коды больше не действительны.

Важно помнить, что домохозяйство - это группа людей, которые проживают вместе и имеют общий бюджет. Это могут быть как родственники, так и просто сожители.

Контакты NRC

Горячая линия: 0 800 302 007;

E-mail: ua.info@nrc.no;

Viber: NRC Украина.

Напомним, в Украине действуют государственные и международные программы поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они включают денежную помощь, компенсацию за аренду жилья, субсидии, обучение, переквалификацию и поддержку в трудоустройстве. Приоритет - наиболее уязвимым категориям. Чтобы получить помощь, надо иметь статус ВПЛ и подать заявление через "Дію", ЦПАУ или другие официальные каналы. Правительство готовит единый цифровой портал для доступа ко всем программам.

Кроме того, украинцы, которые приютили у себя дома переселенцев, могут получить денежную компенсацию от государства.

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