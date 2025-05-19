NRC снова выплачивает деньги украинцам: кто получит помощь и как подать заявку
Норвежский совет по делам беженцев (NRC) с 19 мая снова оказывает денежную помощь украинцам. Регистрация на платформе NeedAid уже открыта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Норвежского совета по делам беженцев.
Подать заявку можно до 17:00 вторника, 27 мая 2025 года. Программа направлена на поддержку домохозяйств, пострадавших от войны, и на этот раз имеет несколько важных обновлений.
Заявка подается онлайн по ссылке.
Кто может подать заявку
Предпочтение отдается домохозяйствам, которые:
- проживают в районах, где ведутся боевые действия;
- были вынуждены покинуть дом из-за войны;
- вернулись на деоккупированные территории.
Каждая заявка проходит проверку социально-экономической уязвимости. Это позволяет определить, кто больше всего нуждается в помощи, и справедливо распределить ограниченные ресурсы NRC.
Важные условия участия
Помощь не предоставляется, если заявитель или кто-то из домохозяйства уже получал денежную помощь от NRC или других организаций менее 6 месяцев назад.
В одной заявке можно указать не более 5 человек. Если в домохозяйстве больше людей - нужно подать две отдельные заявки, в каждой из которых должно быть хотя бы одно лицо в возрасте от 18 лет.
Ни одно лицо не должно повторяться в нескольких заявках. Иначе система автоматически удалит повторные обращения.
К рассмотрению принимается только первая поданная заявка. Все последующие попытки будут автоматически отклонены.
Безопасность и мошенничество
NRC никогда не запрашивает PIN-кодов, CVV или оплаты за участие в программах. Вся информация подается исключительно через официальный сайт NeedAid или Facebook-страницу NRC.
В организации отмечают, что нельзя передавать свои личные или банковские данные незнакомым лицам, даже если они предлагают помощь с подачей заявки.
Документы и проверка заявки
Для подачи заявки необходимо иметь:
- четкие, цветные, горизонтальные фото документов;
- скриншоты должны содержать всю важную информацию;
- рекомендуется указать электронный адрес - это поможет получить обратную связь.
После 27 мая вы получите новый код для проверки статуса заявки. Ранее предоставленные коды больше не действительны.
Важно помнить, что домохозяйство - это группа людей, которые проживают вместе и имеют общий бюджет. Это могут быть как родственники, так и просто сожители.
Контакты NRC
Горячая линия: 0 800 302 007;
E-mail: ua.info@nrc.no;
Viber: NRC Украина.
Напомним, в Украине действуют государственные и международные программы поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они включают денежную помощь, компенсацию за аренду жилья, субсидии, обучение, переквалификацию и поддержку в трудоустройстве. Приоритет - наиболее уязвимым категориям. Чтобы получить помощь, надо иметь статус ВПЛ и подать заявление через "Дію", ЦПАУ или другие официальные каналы. Правительство готовит единый цифровой портал для доступа ко всем программам.
Кроме того, украинцы, которые приютили у себя дома переселенцев, могут получить денежную компенсацию от государства.
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