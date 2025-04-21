Как и где переселенцам получить денежную помощь: программы от правительства и доноров

Еще в начале февраля этого года Владимир Зеленский поручил создать "понятную людям" комплексную программу поддержки ВПЛ . Какие государственные и международные программы сегодня поддерживают переселенцев в вопросах денежной помощи, обучения и жилья?

Главное:

О новых инициативах от государства по поддержке ВПЛ

Кто может рассчитывать на государственную и международную поддержку?

Какие сегодня программы поддержки действуют для переселенцев?

Что нужно сделать для получения помощи?

Кто имеет право на помощь

В 2025 году в Украине продолжают действовать программы государственной и международной поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По состоянию на март 2025 года в стране зарегистрировано около 5 млн ВПЛ, о чем свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины.

Сейчас правительство продолжает реализацию гуманитарных программ, а также готовит новую инициативу - комплексную государственную программу поддержки переселенцев, разработку которой поручил президент Зеленский. По словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, целью программы является интеграция ВПЛ в общины, расширение доступа к жилью, медицине и трудоустройству.

Получить государственную помощь могут граждане Украины, которые были вынуждены покинуть свое место жительства из-за войны и зарегистрированы как внутренне перемещенные лица. Это должно подтверждаться соответствующей справкой, оформленной в ЦНАП или через портал "Дія".

Приоритетными для оказания помощи являются наименее защищенные категории населения: дети, люди с инвалидностью, люди старшего возраста, многодетные семьи. Они могут претендовать на несколько видов финансовой и социальной поддержки. В отдельных случаях действует приоритет для предоставления жилья или дополнительных выплат.

Какие программы доступны для переселенцев в 2025 году

Правительство и международные организации предоставляют ВПЛ широкий спектр помощи. По состоянию на апрель 2025 года действует несколько программ, охватывающих помощь с восстановлением жилья, компенсацию аренды, коммунальных услуг, помощь незащищенным слоям населения, в обучении и переквалификации.

Ежемесячная государственная денежная помощь. Согласно постановлению о вопросах выплаты помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, размер выплат составляет 2000 гривен взрослым и 3000 гривен - для детей и лиц с инвалидностью. Выплаты назначаются на шесть месяцев на семью, которая впервые обратилась за назначением помощи, и выплачивается ежемесячно одному из членов семьи.

Фото: Денежные компенсации для ВПЛ (Getty Images)

Компенсация за аренду жилья. Программа действует в Киевской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Полтавской областях. Государство выплачивает владельцам жилья по 450 грн в месяц за каждого ВПЛ, проживающего бесплатно.

Субсидии на коммунальные услуги. ВПЛ имеют право на субсидии на оплату ЖКУ, даже если не имеют регистрации по месту фактического проживания. Подать заявление можно через портал Пенсионного фонда Украины.

Программа "еВідновлення". Компенсацию могут получить лица со статусом ВПЛ, чье уничтоженное жилье было их единственной недвижимостью. Оно должно быть расположено на подконтрольной Украине территории или в зоне боевых действий. Компенсацию можно получить на ремонт жилья.

Помощь от международных организаций. В 2025 году действуют программы денежной поддержки от УВКБ ООН, NRC, Caritas, IOM и других. Денежная помощь предоставляется международными организациями соответствующей социальной категории населения, согласно условиям меморандумов о сотрудничестве, заключенных Министерством социальной политики Украины и соответствующей международной организацией.

Поддержка трудоустройства. По данным Государственного центра занятости, ВПЛ могут пройти переквалификацию или получить ваучер на обучение не более 30 280 гривен. Работодатели, которые берут ВПЛ на работу получают компенсацию ежемесячно до 6 месяцев.

Как оформить помощь

Оформление поддержки зависит от вида программы. Но базовые действия являются одинаковыми:

зарегистрироваться как ВПЛ в ЦНАПе, в отделе соцзащиты или онлайн через приложение "Дія";

подать заявление на помощь для государственных выплат - через портал Пенсионного фонда или в управление труда и социальной защиты населения, для гуманитарной помощи - на "еДопомога".

указать банковский счет в формате IBAN из-за того, что деньги поступают только на личный счет;

для программ жилья или трудоустройства - обратитесь в общину. Заявления принимают уполномоченные лица или через региональные платформы.

Правительство работает над цифровой интеграцией всех сервисов в единый портал, где ВПЛ смогут видеть все доступные программы и статус своих заявлений. Пока для актуальной информации стоит пользоваться официальными сайтами Минсоцполитики и Пенсионного фонда.