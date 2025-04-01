Украинцы могут получить компенсацию за жилье для переселенцев: что нужно знать
Украинцы, которые бесплатно размещают переселенцев, могут получить компенсацию от государства. Подать заявку на выплаты можно онлайн и офлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
В Украине продолжает действовать социальная программа поддержки внутренне перемещенных лиц. Граждане, которые бесплатно предоставляют жилье переселенцам, могут получить компенсацию от государства.
Для этого работает веб-ресурс "Прихисток", где украинцы могут предложить жилье, а ВПЛ - найти временный приют.
По постановлению Кабмина, с 1 марта 2025 года рассмотрение новых обращений о назначении компенсации за размещение ВПЛ осуществляет Пенсионный фонд Украины.
Для получения выплат нужно подать соответствующую заявку. Документы могут подаваться в бумажном или электронном виде, в частности через веб-портал электронных услуг ПФУ.
Компенсация назначается владельцу жилья на шесть месяцев и автоматически продлевается на следующие шесть месяцев после проведения проверки права на назначение компенсации. Выплата составляет 450 гривен на одного размещенного человека.
Компенсация не назначается и не выплачивается, если:
- установлен факт родственных связей владельца жилья с ВПЛ / членом его семьи;
- получена информация о непроживании ВПЛ более месяца в жилом помещении, по адресу которого предоставляется компенсация расходов, или установлен факт пребывания ВПЛ за границей более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки права на получение компенсации расходов;
- установлен факт приведения в заявлении или сообщении недостоверной информации.
Выплаты ВПЛ в 2025 году
Напомним, что для назначения выплат внутренне перемещенные лица должны получить справку ВПЛ. Это комплексная услуга, то есть оформить справку и денежную помощь можно сразу для всей семьи. Более подробная инструкция - по ссылке.
Материальная помощь на проживание для переселенцев начисляется ежемесячно. Выплаты составляют 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен - для детей и лиц с инвалидностью.
Больше об условиях получения материальной поддержки - в материале РБК-Украина.
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