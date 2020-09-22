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Apple має намір навчити Siri говорити українською

Купертіно, Вівторок 22 вересня 2020 11:43
Apple має намір навчити Siri говорити українською
Фото: Apple (flickr.com Andy)
Автор: РБК-Україна

Американська IT-компанія Apple може навчити голосового помічника Siri говорити українською. На сьогодні голосовий помічник підтримує низку мов, але не українську.

Про це свідчить розміщена на сайті Apple вакансія аналітика анотацій зі знанням української мови.

Зокрема, від кандидата вимагається досконале знання української мови і здатність розрізняти нюанси її діалектів. Це свідчить про те, що Siri хочуть навчати розуміти і відповідати українською мовою.

Аналітик анотацій повинен слухати і транскрибувати аудіофайли, а також оцінювати відповіді голосового помічника і використання Siri української мови на основі даних клієнтів, які візьмуть участь у програмі оцінки якості.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Apple на вересневій презентації представила нове покоління розумних годин і планшетів iPad.

У той же час Європейська комісія має намір посилити контроль за найбільшими світовими цифровими компаніями, в тому числі Apple. Це необхідно для захисту споживачів і менш великих конкурентів. Нові правила планують розробити до кінця року.

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