Новий VR-шолом PlayStation і таємні профспілки в Apple: головне зі світу технологій за 22 лютого

Компанія Sony вперше показала новий гаджет віртуальної реальності PlayStation VR2. Тим часом співробітники Apple створюють таємні профспілки, а NASA продовжує ділитися яскравими фотографіями з космосу.

Про головні новини зі світу технологій за 22 лютого - у матеріалі РБК-Україна .

Sony показала дизайн нового шолома віртуальної реальності

Компанія Sony продемонструвала дизайн майбутнього шолома віртуальної реальності PlayStation VR2.

Компанія подбала про те, щоб пристрій гарантував всі необхідні зручності під час використання. Йдеться про вагу гаджета і про його кріплення на голові. Також з'явиться функція налаштування відстані лінз.

Hubble сфотографував взаємодію двох галактик

Телескоп Hubble зробив яскраве фото на якому показав взаємодію двох галактик у сузір'ї Пегас.

Варто відзначити, що одна з галактик - спіральна. Посередині її перетинає перемичка. Більш того в ній розташована масивна чорна діра і кільце зоряних скупчень. Завдяки своїм особливостям її віднесли до списку пекулярних галактик.

Як запланувати публікацію в Twitter?

Twitter є платформою, яка забезпечує можливістю блискавично ділитися всіма подробицями свого життя, думками або ж неспішними розповідями.

Втім, активне використання мережі підходить далеко не всім, у зв'язку з чим, у 2020 році сервіс мікроблогів додав можливість планувати свої публікації.

відкрийте програму на своєму комп'ютері;

напишіть твіт, який плануєте відправити пізніше;

натисніть на іконку календаря;

вкажіть необхідні вам дату і час;

натисніть "Підтвердити".

Роботи штучного інтелекту неможливо захистити авторством

Бюро авторського права США відмовилося захищати авторським правом витвір мистецтва нейромережі. Нібито це можливість поширюється лише на людей.

Ініціатор запиту Стівен Талер також отримав відмову й у Великобританії, а апеляційний суд підтвердив рішення.

Талер, своєю чергою, впевнений, що рішення Бюро авторського права США є неконституційним, а його правила - застарілими.

Співробітники Apple створюють таємні від начальства профспілки

Співробітники магазинів Apple Store в США таємно створюють профспілки. Більш того, вони використовують гаджети на базі Android, щоб приховати свої плани від начальства.

Працівники переконані в тому, що компанія зобов'язана їм збільшити зарплату на тлі того, що, згідно з даними Комісії з цінних паперів і бірж, продажі через магазин у 2021 році склали 36% від загального прибутку Apple.

Водночас керівництво компанії загрожує співробітникам тим, що організація профспілок спричинить лише зниження зарплати.