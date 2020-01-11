Новий Трудовий кодекс дозволить позбавляти субсидій працюючих неофіційно

Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

Милованов прокоментував норми нового законопроекту

Новий законопроект про працю, яким планується замінити діючий Трудовий кодекс, дозволяє позбавляти субсидії українців, які працюють без оформлення. Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив міністр, після ухвалення закону у Верховній раді буде складніше обманювати державу та суспільство і ховати свій дохід.

"Законопроект каже, що якщо судом доведено, що людина працювала без офіційного оформлення трудових відносин, то є наслідки. Які саме? Людина втрачає право на субсидію. Чому? Тому що сьогодні багато людей працюють неофіційно і не показують свій справжній високій дохід, щоб додатково отримати субсидію", - написав він.

Милованов переконаний, що отримувати субсидії, якщо є неофіційні доходи, неправильно і несправедливо. "Бо субсидії платимо ми всі з вами, через податки. І субсидії мають отримувати ті хто є матеріально незахищеними", - додав він.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики Україні, кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років у 2018 році становила 3,5 млн осіб. По відношенню до усіх зайнятих кількість неформально працюючих у 2018 році становила 21,6%.

Нагадаємо, на початку січня 2020 року на сайті українського парламенту опублікований проект закону "Про працю", який по суті є новим Трудовим кодексом. Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр Олексій Гончарук.