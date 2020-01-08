На сайті ВР опублікований текст законопроекту про працю

Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр Олексій Гончарук
На сайті українського парламенту опублікований проект "Закону про працю", який по суті є новим Трудовим кодексом. Текст опублікований на порталі Верховної ради.
Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
У пояснювальній записці до документа перераховані питання, які буде регулювати нове законодавство і які ніяк не були прописані в старому Кзпп. Серед яких:
Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни Кабінет міністрів готує Трудовий кодекс. Він зазначив, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок вдвічі - від 15 до 30 днів.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 8 скликання в 2015 році в першому читанні прийняла новий проект Трудового кодексу України. Однак він так і не був розглянутий у другому читанні.