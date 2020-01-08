На сайті ВР опублікований текст законопроекту про працю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр Олексій Гончарук

На сайті українського парламенту опублікований проект "Закону про працю", який по суті є новим Трудовим кодексом. Текст опублікований на порталі Верховної ради.

Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

У пояснювальній записці до документа перераховані питання, які буде регулювати нове законодавство і які ніяк не були прописані в старому Кзпп. Серед яких:

порядок обов'язкового укладення письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів;

визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності;

врегулювання гнучких форм організації праці, надомної, дистанційної роботи і праці домашніх працівників;

виплата грошової компенсації за кожний день скорочення терміну попередження перед розірванням трудового договору;

посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати;

впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації;

унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів і угод

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни Кабінет міністрів готує Трудовий кодекс. Він зазначив, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок вдвічі - від 15 до 30 днів.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 8 скликання в 2015 році в першому читанні прийняла новий проект Трудового кодексу України. Однак він так і не був розглянутий у другому читанні.