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Держстат назвав кількість неформально зайнятого населення

Новини » Економіка    29.03.2019 - 11:55
Держстат назвав кількість неформально зайнятого населення
Ілюстративне фото (kiev.klichko.org)

Неформальні трудові відносини мають 3,5 млн українців

Кількість неформально зайнятого населення віком 15-70 років у 2018 році становила 3541,3 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за останній рік кількість неформально зайнятих скоротилася на 4,2% (у 2017 році - 3695,6 тисяч осіб).

По відношенню до усіх зайнятих кількість неформально працюючих у 2018 році становила 21,6%.

Найвищий відсоток неформальної зайнятості зафіксований у Рівненські області (53%), найнижчий у Київській - 9,7%.

Неформально зайняте населення за регіонами у 2018 році

Держстат назвав кількість неформально зайнятого населенняДані: ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у IV кварталі 2018 року склала 16,2 млн осіб. Кількість безробітних в Україні в IV кварталі 2018 року становила 1,7 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, рівень тіньової економіки України у січні-вересні 2018 року склав 32% від офіційного ВВП, що на 1 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

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