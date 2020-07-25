Новий тип містобудівної документації: закон частково набрав чинності

Фото: будівництво в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)

Повною мірою закон набрав чинності через рік після опублікування

В Україні з'явиться новий тип містобудівної документації. Відповідний закон сьогодні, 25 липня, частково набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ у п'ятницю був опублікований у виданні "Голос України". Повною мірою він набрав чинності через рік після оприлюднення.

Зокрема, чинності набула норма закону, яка передбачає, що Кабінет міністрів у 6-місячний термін з дня опублікування документа зобов'язується

затвердити Порядок розробки, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації.

КМУ до того ж зобов'язали затвердити класифікатор видів цільового призначення земельних ділянок, видів функціонального призначення територій і співвідношення між ними, а також правила його застосування, порядок і умови надання та використання субвенції з державного бюджету місцевим на розробку комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, інші нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього закону.

Крім того, Кабміну доручено щорічно при підготовці проекту закону про держбюджет передбачати субвенції з державного місцевим бюджетам на розробку комплексних планів просторового розвитку територій громад.

Так, даний закон передбачає комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розробки декількох, споріднених за змістом видів містобудівної документації та документації із землеустрою.

У документі прописано і формування електронної картографічної основи для планування території.

Раніше в Кабміні пояснювали, що успадкована ще з радянських часів система просторового планування передбачає паралельну розробку містобудівної та землевпорядної документації. А це суттєво перешкоджає ефективному управлінню просторовим розвитком громад.

Нагадаємо, 17 липня Верховна рада прийняла цей закон у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2019 року парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект №2280, за нього проголосували 265 депутатів ВР.