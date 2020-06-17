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В Україні з'явиться новий тип містобудівної документації

Новини » Політика     17.06.2020 - 11:35
В Україні з'явиться новий тип містобудівної документації
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада схвалила відповідний закон у другому читанні

В Україні з'явиться новий тип містобудівної документації. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2280.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ підтримали 320 депутатів ВР.

Закон передбачає комплексне просторове планування територій громад, що скасовує необхідність розробки декількох, споріднених за змістом видів містобудівної документації та документації із землеустрою.

У документі прописано і формування електронної картографічної основи для планування території.

Варто відзначити, що в Кабміні пояснювали, що успадкована ще з радянських часів система просторового планування передбачає паралельну розробку містобудівної та землевпорядної документації. А це суттєво перешкоджає ефективному управлінню просторовим розвитком громад.

Нагадаємо, аграрний комітет раніше рекомендував парламенту остаточно прийняти цей проект закону.

Як писало РБК-Україна, в грудні 2019 року ВР прийняла за основу в першому читанні законопроект №2280, за нього проголосували 265 депутатів парламенту.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна Радаобщиныдецентралізація
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