Новий секретар РНБО та Закон про столицю: новини за 3 жовтня

Колаж РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський призначив нового секретаря РНБО, ВР прийняла законопроект про столицю за основу в першому читанні, курс долара різко знизився на міжбанку. Детальніше про те, що сталося в четвер, 3 жовтня - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський призначив нового секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Про це йдеться в указі президента.

Джуліані опублікував листування з Волкером і Єрмаком

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з екс-представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Згідно з листуванням, Волкер звертався до Джуліані з питанням, чи готовий поговорити з Єрмаком.

Зеленський виступив із зверненням через акції протесту проти "формули Штайнмайєра"

Президент України Володимир Зеленський виступив з відеозверненням через акцій проти "формули Штайнмайєра". За його словами, він поважає конституційне право громадян України на протест, а також заявив, що не збирається здавати Україну.

ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО

Мешканці "Донецької" і "Луганської народних республік" ("ДНР" і "ЛНР") можуть звертатися за візами для поїздок у країни-члени Євросоюзу тільки в консульства спільноти на території України. Єврокомісія направила країнам ЄС інструкцію з обробки візових заяв від мешканців "ДНР" і "ЛНР".

Рада скасувала ветований закон про хімічну кастрацію педофілів

Верховна рада 3 жовтня відхилила раніше ветований президентом Володимиром Зеленським законопроект №6449 (№0977 у новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію. Зеленський у пропозиціях до закону зазначав, що документ не містить чітко визначеного порядку примусового застосування хімічної кастрації.

Курс долара різко знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 3 жовтня 2019 року знизився на 31 копійку до 24,62 гривень за долар, курс купівлі до 24,57 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 31 копійку до 26,98 гривень за євро.

Рада схвалила закон про столицю за основу

Верховна рада України прийняла законопроект про столицю №2143-3 за основу в першому читанні, передає кореспондент РБК-Україна. Законом розподіляються повноваження і посади київського міського голови і голови КМДА.

Напад у Парижі: вбито четверо поліцейських

У Парижі (Франція) чоловік з ножем напав на поліцейських У результаті нападу на штаб-квартиру поліції в Парижі (Франція), загинули четверо співробітників поліції. Нападника застрелили. За попередніми даними, він сам працював в штаб-квартирі поліції. Мотиви нападу поки невідомі

Субсидії по-новому: п'ять порад, як не втратити пільги

Субсидії в Україні з жовтня почнуть нараховувати за новими правилами. Багато українців можуть втратити пільги через нові вимоги. Зокрема, у субсидії буде відмовлено власникам великий житлоплощі, автомобілів і навіть мотоциклів – це буде поширюватися на придбання, яким не менше 5 років.

Затягне сильними дощами і похолодає: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні у п'ятницю, 4 жовтня, очікується похмура, дощова і в більшості областей холодна. Тепла температура повітря збережеться тільки на південному сході та сході країни, в інших – очікується різке зниження температури повітря.