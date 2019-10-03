Курс долара різко знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 31 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 3 жовтня 2019 року знизився на 31 копійку до 24,62 гривень за долар, курс купівлі до 24,57 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 31 копійку до 26,98 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6200 грн/долар, євро 26,9311 - 26,9810 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3777 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5700 24,6200 EUR/UAH 26,9311 26,9810 RUB/UAH 0,3765 0,3777

Нагадаємо, 2 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9000 - 24,9300 грн/долар, євро 27,2580 - 27,2908 грн/євро, російський рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,87 гривень за долар, що на копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня встановлено на такому рівні: 2487,7122 гривень за 100 доларів (+1,7353 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 3 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 27 копійок до 25,55 гривень за долар, курс євро зріс на 32 копійки до 27,97 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,94 (24,72 - 2 жовтня), продажу - 25,55 (25,28 - 2 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,12 (26,85 - 2 жовтня), продажу - 27,97 (27,65 - 2 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,49 - 2 жовтня), продажу 3,92 (3,88 - 2 жовтня) грн за 10 рублів.