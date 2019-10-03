ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара різко знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    03.10.2019 - 17:05
Курс долара різко знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 31 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 3 жовтня 2019 року знизився на 31 копійку до 24,62 гривень за долар, курс купівлі до 24,57 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 31 копійку до 26,98 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6200 грн/долар, євро 26,9311 - 26,9810 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3777 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5700

24,6200

EUR/UAH

26,9311

26,9810

RUB/UAH

0,3765

0,3777

Курс долара різко знизився на міжбанку

Нагадаємо, 2 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9000 - 24,9300 грн/долар, євро 27,2580 - 27,2908 грн/євро, російський рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,87 гривень за долар, що на копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня встановлено на такому рівні: 2487,7122 гривень за 100 доларів (+1,7353 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 3 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 27 копійок до 25,55 гривень за долар, курс євро зріс на 32 копійки до 27,97 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,94 (24,72 - 2 жовтня), продажу - 25,55 (25,28 - 2 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,12 (26,85 - 2 жовтня), продажу - 27,97 (27,65 - 2 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,49 - 2 жовтня), продажу 3,92 (3,88 - 2 жовтня) грн за 10 рублів.

НБУ підвищив офіційний курс долара Курс долара уповільнив зростання
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся