Кислиця прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного посла Аргентини в Україні

Фото: Сергій Кислиця та Елена Мікусінські (mfa.gov.ua)

Під час зустрічі Кислиця та Мікусінські відзначили позитивну динаміку політичних та ділових контактів між двома державами

Сьогодні заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної посла Аргентинської Республіки в Україні Елени Летісії Тереси Мікусінські. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнямна пресс-службу Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

Під час зустрічі Кислиця та Мікусінські відзначили позитивну динаміку політичних та ділових контактів між двома державами на всіх рівнях. Також сторони висловили взаємну зацікавленість у посиленні взаємодії в багатьох галузях двосторонніх відносин, зокрема, у сфері спорту, туризму, обміну студентами тощо.

"Cпіврозмовники дійшли згоди щодо необхідності розширення торговельно-економічної складової двосторонніх взаємин", - йдеться у повідомлені.

Під час зустрічі було домовлено забезпечити проведення у 2019 році чергового VI засідання Спільної міжурядової українсько-аргентинської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Як повідомляло РБК-Україна, Сергій Кислиця прийняв копії Вірчих грамот від новопризначеного посла Королівства Марокко в Україні Фауз Ель Ашабі.

Крім того, наприкінці січня в Україні почав роботу новий посол Японії Такаші Кураі. Під час зустрічі с заступником міністра закордонних справ Укарїни Сергієм Кислицею вони обговорили розвиток співпраці держав у торговельно-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, що становлять взаємний інтерес.