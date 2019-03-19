Болгарія призначила посла в Україні

Фото: Коджабашев та Бондар (twitter.com/VasylBodnar)

Послом в Україні став Костадін Коджабашев

Новий Посол Республіки Болгарія в Україні Костадін Коджабашев сьогодні, 19 березня, передав копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Бондарю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бондаря у Twitter.

Як зазначається, сторони домовилися продовжити співпрацю над зміцненням двосторонніх відносин між Україною та Болгарією.

"Новий Посол Республіки Болгарія в Україні пан Костадін Коджабашев вручив сьогодні копії вірчих грамот. Разом працюватимемо над зміцненням двосторонньої співпраці між Україною та Болгарією", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що новий посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі 12 березня передав копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Василю Бондарю. Ціхоцкі був призначений після того, як Польща наприкінці січня відкликала попереднього посла Яна Пєкло.

Раніше повідомлялося, що Республіка Північна Македонія призначила послом в Україні Крума Ефремова. Він передав копії вірчих грамот 7 березня.