Новий iPhone і не тільки: онлайн-трансляція презентації Apple

Apple Watch Ultra

Також на презентації анонсовано топові Apple Watch Ultra. Вони позиціонуються як розумні годинники преміум-класу, мають найбільший у лінійці дисплей, а також цікавий дизайн.

Фото: Apple Watch Ultra (theverge.com)

Apple Watch Ultra має титановий корпус діаметром 49 мм, вони підтримують стільниковий зв'язок і здатні на одному заряді працювати до 36 або 60 годин (в економному режимі). Версія Ultra має покращений багатодіапазонний GPS, високу водонепроникність, датчик глибини та температуру, сертифікована за стандартом EN 13319 для аквалангістів.

Apple Watch Ultra будуть доступні у США з 23 вересня за ціною 799 доларів.

Apple Watch SE 2

Нові Apple Watch SE 2 є оновленням першого покоління SE - розумного годинника початкового рівня. Ця модель, як і Series 8, буде підтримувати нову функцію виявлення аварій, вона оснащена тими ж датчиками руху, а також має аналогічний процесор S8.

Apple Watch SE 2 доступні у трьох кольорах. Примітно, що вони дешевші, ніж оригінальні SE на старті продажу. Версія з GPS - 249 доларів, з GPS+LTE - 299 доларів.

Фото: версія Apple Watch SE 2 (theverge.com)

Apple Watch Series 8

Презентацію відкриває нове покоління розумного годинника Apple Watch Series 8, який пропонує ще більше функцій. Тепер годинник можна використовувати для контролю стану жіночого здоров'я. Окремий датчик дозволить відстежувати менструальний цикл.

Фото: нові Apple Watch (theverge.com)

Новий акселерометр у Apple Watch стежить за положенням годинника в 4 рази швидше, ніж старий. Також анонсовано нову функцію "Виявлення аварій". Вона спрацює, якщо людина потрапила в автомобільну аварію, та повідомить про це службам екстреної допомоги.

Автономність - 18 годин роботи у звичайному режимі та 36 годин в економному. Series 8 будуть випускатися у чотирьох класичних кольорах. Доступні для замовлення в США з 16 вересня, ціна базової версії з GPS - 399 доларів, з GPS+LTE - 499 доларів.

Останні чутки про новинки Apple

iPhone 14

За даними мережевих інсайдерів, iPhone 14 має отримати новий фіолетовий колір, а також підтримку більш швидкої зарядки. Очікується, що смартфон підтримуватиме зарядку потужністю 30 Вт на відміну від 20 Вт, яка була у торішньої лінійки.

Крім того, обмежена партія може надійти в продаж без слота для SIM-карт. Мобільні оператори і сама компанія хочуть, щоб користувачі переходили на eSIM, хоча дана технологія доступна не у всіх країнах.

Apple Watch

Смарт-годинники Apple Watch вперше з 2018 року отримають оновлений дизайн. Його вже називають "еволюцією поточної прямокутної форми". Зокрема, модель Apple Watch Series 8 Pro матиме екран більшого розміру.

Корпус новинки буде виконаний з більш міцного титанового сплаву, також годинник отримає збільшену батарею.