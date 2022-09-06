ua ru
Вт, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бразилія заборонила продаж iPhone: в чому причина

Новость на русском →
Бразиліа, Вівторок 06 вересня 2022 17:47
Бразилія заборонила продаж iPhone: в чому причина Фото: Бразилія заборонила продаж iPhone (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Бразилії заборонив продаж iPhone без зарядного пристрою в країні, заявивши, що компанія надає споживачам некомплектний продукт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство юстиції також оштрафувало Apple на 12,275 млн реалів (2,38 млн доларів) і розпорядилося скасувати продаж всіх iPhone, які в комплекті не оснащуються зарядним пристроєм.

Влада відкинула аргумент Apple про те, що практика відмови від зарядного пристрою мала на меті скорочення викидів вуглецю, заявивши, що немає ніяких доказів зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу від продажу смартфона без зарядного пристрою.

Раніше стало відомо, що компанія Apple на найближчій презентації своїх нових пристроїв планує анонсувати сервіс підписки на iPhone, iPad та інші гаджети.

Нагадаємо, що 7 вересня американська компанія Apple покаже нову лінійку iPhone 14. Крім смартфонів, будуть представлені й інші гаджети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бразилия Apple iPhone
NEWS
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
МАГАТЕ представило звіт за підсумками місії на ЗАЕС: основні висновки
DAILY
Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії