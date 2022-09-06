Бразилія заборонила продаж iPhone: в чому причина

Уряд Бразилії заборонив продаж iPhone без зарядного пристрою в країні, заявивши, що компанія надає споживачам некомплектний продукт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністерство юстиції також оштрафувало Apple на 12,275 млн реалів (2,38 млн доларів) і розпорядилося скасувати продаж всіх iPhone, які в комплекті не оснащуються зарядним пристроєм.

Влада відкинула аргумент Apple про те, що практика відмови від зарядного пристрою мала на меті скорочення викидів вуглецю, заявивши, що немає ніяких доказів зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу від продажу смартфона без зарядного пристрою.